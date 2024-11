Resta davvero alto, senz’altro eccessivo rispetto una situazione equilibrata, il ricorso agli straordinari di medici specializzati in servizio presso il nosocomio dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’. Massiccio ricorso a lavoro in regime di autoconvenzione che si spiega chiaramente in rapporto ad organico medico sempre più sottodimensionato (a indicarlo del resto il dato numerico sulle oltre novemila ore programmato nei primi due quadrimestri), e sempre meno corrispondente alle esigenze operative di un polo Dea II Livello.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia