Roma, Onorato su apertura flagship store Starbucks: “Città attrattiva per grandi aziende internazionali”

Roma, 15 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “Si tratta di un intervento molto importante, un investimento che arricchisce ulteriormente la nostra città, il primo flagship store in Europa, ma anche un lavoro che ha rispettato l’identità culturale della nostra città. Non sarà semplicemente un caffè, ma anche uno spazio dove le associazioni culturali del territorio, accademie di moda come lo Ied, potranno organizzare eventi ed occasioni di incontro. Siamo felici che una grande compagnia mondiale sia entrata a Roma in punta di piedi rispettando il nostro valore. Questo investimento conferma quanto Roma sia diventata attrattiva a livello internazionale”. Lo ha detto Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, in occasione dell’apertura del primo flagship store di Starbucks in Italia, ispirato al nuovo concetto ‘Where coffee meets art’, a Roma, in Piazza San Silvestro.