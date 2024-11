Il 29 ottobre si sono svolte le elezioni per il rinnovo dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Benevento. Una sola lista in campo, ‘Noi Medici Insieme’ che alla fine ha tagliato il traguardo già in prima convocazione raggiungendo e superando ampiamente il quorum. 1090 i medici che hanno espresso la propria intenzione di voto. Si dà il via al nuovo corso dell’ordine, il dopo Ianniello riparte con tanto entusiasmo e diverse novità all’orizzonte.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia