Mo: esercito israeliano emette un altro ordine di evacuazione per sud Beirut

Tel Aviv, 15 nov. (Adnkronos) – L’esercito israeliano ha emesso un altro ordine di evacuazione per Beirut Per la terza volta, oggi, l’esercito israeliano ha ordinato agli abitanti dei quartieri Haret Hreik e Hadath, nel sud della capitale libanese, di fuggire.

In un post su X, il portavoce militare israeliano Avichay Adraee ha individuato gli edifici nelle aree che l’esercito “prenderà di mira prossimamente”. “Per la vostra sicurezza e quella delle vostre famiglie, dovete evacuare immediatamente questi edifici e quelli nelle vicinanze”, ha avvertito.