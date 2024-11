Csc: Barbareschi, ‘ricevuta nessuna proposta, se arriva sarò lieto accettare’**

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Preciso che non mi è arrivata nessuna proposta né ufficiale né ufficiosa dal Centro Sperimentale di Cinematografia, di cui non sento mai nessuno: è stato semplicemente proposto il mio nome per la presidenza da persone legate al mondo dello spettacolo e della critica cinematografica e ho detto che se mi arriverà una proposta ufficiale sarei ben lieto di accettare dopo esserci parlati e confrontati”. Lo chiarisce Luca Barbareschi all’Adnkronos commentando le indiscrezioni che lo danno come uno dei papabili per la presidenza del Centro Sperimentale di Cinematografia, ruolo attualmente vacante dopo le dimissioni di Sergio Castellitto.