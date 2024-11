Scuole chiuse oggi a Castelvetere in Val Fortore, questo il contenuto dell’ultima Ordinanza del Sindaco Gianfranco Mottola.

Infatti, come si legge nel documento, si è verificato un guasto alla caldaia che alimenta l’impianto di riscaldamento dell’edificio scolastico sito in Piazza Dante.

Il Sindaco spiega che, nonostante il Comune si sia immediatamente attivato per ripristinare l’impianto, non è stato possibile completare la riparazione della caldaia nella giornata di ieri.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia