Carceri: Bonelli, ‘parole Delmastro inaccettabili, si dimetta’

Roma, 15 nov (Adnkronos) – “Le parole dette dal Sottosegretario alla Giustizia Delmastro, sono inaccettabili e vergognose. Trovo raccapricciante che esprima gioia nel non far respirare chi è dietro il vetro di un’auto della polizia penitenziaria. Queste parole sono un chiaro riferimento alla violenza e alla tortura nei confronti dei detenuti. Chi ricopre ruoli di governo apicali non può lasciarsi andare a frasi cosi prive di umanità”. Lo dice il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

“Delmastro, già rinviato a giudizio per rivelazione di segreti di ufficio, si dimetta subito e ci liberi della sua presenza imbarazzante. Anche in questo caso la presidente Meloni non avrà nulla da dire?”, conclude Bonelli.