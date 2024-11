Altroconsumo, indagine Ue conferma problematiche piattaforma Temu

Roma, 15 nov. – (Adnkronos) – Il colosso ecommerce Temu è finito sotto la lente dell’Unione europea che ha avviato un’indagine per accertare la violazione del Digital service act (DSA): Temu rischia una sanzione pari al 6% del suo fatturato annuo. Lo ricorda Altroconsumo spiegando che “gli accertamenti dell’Unione europea arrivano anche a seguito della nostra azione congiunta insieme al Beuc, l’organismo che raccoglie tutte le organizzazioni di consumatori europee, in cui lo scorso maggio avevamo segnalato Temu per violazione di diversi punti del nuovo il Digital service act (DSA), il Regolamento sui servizi digitali in vigore dallo scorso febbraio e che impone regole precise per arginare lo strapotere dei giganti di internet”.

Altroconsumo ricorda di avere già segnalato che la piattaforma presenta diverse lacune importanti, come aspetti piuttosto opachi che riguardano i Termini e le condizioni del servizio. Le informazioni fornite ai consumatori, i cosiddetti “destinatari del servizio”, non sono redatte in maniera chiara e comprensibile, come previsto dalle nuove linee guida del DSA. “Avevamo riscontrato inoltre la mancata garanzia di un ambiente online affidabile e sicuro per l’utente: l’interfaccia di Temu non è organizzata e gestita in maniera conforme perché compromette – attraverso tecniche ingannevoli e manipolatorie (i cosiddetti dark pattern) – la capacità degli utenti di prendere decisioni d’acquisto libere e informate. Infine – continua l’associazione – tra le lacune di Temu c’è anche la mancata tracciabilità degli operatori commerciali che operano sulla piattaforma”.