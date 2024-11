Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Domani mattina alle 10 e 30 Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli saranno a Terni davanti all’ospedale Santa Maria per partecipare a un presidio in difesa della sanità pubblica. Non un comizio insieme ma un’iniziativa sulla sanità, tema centrale della campagna della candidata del centrosinistra in Umbria, Stefania Proietti.