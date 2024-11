Migranti: Tajani, ‘linguaggio Musk non è mio ma esiste problema magistrati politicizzati’**

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Il linguaggio di Musk non mi appartiene”, ma “esiste un problema con alcuni magistrati che stanno usando il potere giudiziario per andare ad occupare spazi del potere esecutivo, del potere legislativo. Questo è veramente inaccettabile, quindi ritengo che alcuni magistrati politicizzati debbano fare una riflessione profonda, sono anni che lo diciamo”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani.

“Noi -aggiunge- non vogliamo interferenze della magistratura nell’attività dell’Esecutivo così come siamo contrari ad interferenze dell’Esecutivo nell’attività della magistratura: nella riforma sulla separazione delle carriere e nella riforma generale sulla giustizia non abbiamo mai pensato, per esempio, di avere magistrati di nomina governativa. Questo è quel che regola il rapporto tra i diversi poteri dello Stato il cui equilibrio è fondamentale per la democrazia del nostro Paese”.