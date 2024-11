Conferenza stampa di presentazione della Quarta edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro e della Seconda edizione del Safety Love

(Adnkronos) – Mercoledì 20 novembre –Ore 15:00

Bologna – “Fiera Ambiente e Lavoro”

SALA PRELUDIO – CENTRO SERVIZI BLOCCO B (primo piano)

Roma, 14/11/2024. La Fondazione Rubes Triva, in collaborazione con l’Osservatorio Olympus dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, presenta il tema della quarta edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro e della seconda edizione del Safety Love, in occasione della Fiera Ambiente Lavoro di Bologna, nella Sala Preludio alle ore 15:00.

La prossima edizione del Festiva Internazionale SSL, con il titolo “Le nuove frontiere della sicurezza sul lavoro: Rischi e opportunità”, si terrà a Gorizia dal 25 al 27 giugno 2025 e sarà interamente dedicata ai rischi e alle opportunità che derivano dall’integrazione di nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale e la robotica, nel mondo del lavoro. Il programma offrirà occasioni di confronto e approfondimento su come l’innovazione tecnologica stia trasformando la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, aprendo nuove prospettive ma anche introducendo sfide complesse.

Modera

Filippo Gaudenzi, Giornalista Rai

Intervengono

-Giuseppe Mulazzi, Direttore della Fondazione Rubes Triva

-Paolo Pascucci, Presidente del CTS del Festival SSL

-Fabrizio D’Ascenzo, Presidente INAIL

-Lucio Romano, Comitato Scientifico del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica e Senatore della Repubblica (XVII Legislatura)

-Angelo Curcio, Presidente della Fondazione Rubes Triva

