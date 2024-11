Clima: Draghi, ‘obiettivi ambiziosi ma pochi strumenti, da qui decarbonizzazione vista come intralcio’**

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Sull’emergenza ambientale “ci siamo dati obiettivi climatici molto ambiziosi, abbiamo detto che l’auto tradizionale, l’auto a combustione interna, doveva sparire entro una certa data. Ma non abbiamo assoggettato agli stessi obblighi i fornitori di colonnine di energia e non abbiamo costruito reti che potessero portare l’energia nei luoghi dove doveva” arrivare. “Quindi c’è stato un disallineamento tra gli obiettivi, le ambizioni e gli strumenti” per la transizione energetica. “Perché c’è un atteggiamento che è cambiato verso la decarbonizzazione, vista un po’ come un intralcio? Perché è mancato questo. Questo disallineamento tra ambizioni e strumenti ha causato un mutamento di orientamento, perché all’inizio erano tutti favorevoli”. Lo ha detto Mario Draghi, intervenendo al World Business Forum a Milano, riporta l’Adnkronos.

“Poi le industrie ad alta intensità di energia costituiscono un problema a se stante – osserva ancora l’ex premier -, noi vogliamo che le acciaierie si elettrifichino ma per far questo hanno bisogno di grandissimi sussidi, devono cambiare tutto”. C’è poi anche una questione di “permessi. Avere i permessi per fare le reti è un processo lunghissimo e difficile, lo è in tutta Europa, e questo va senz’altro accelerato”.