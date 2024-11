Autonomia: Picierno, ‘Consulta smonta impianto legge, governo si fermi’

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Il pronunciamento della Corte Costituzionale costituisce una sonora bocciatura per l’impianto in cui si inserisce la riforma per l’autonomia differenziata. In particolare vengono respinti elementi fondamentali come l’individuazione dei Lep tramite Dpcm e la marginalizzazione del ruolo del Parlamento, di fatto esautorato”. Così Pina Picierno del Pd.

“Allo stesso viene infranto il principio di sussidiarietà che deve regolare la distribuzione delle funzioni tra Stato e governo. Si tratta di una doccia gelata per il governo, che dovrebbe fermarsi a riflettere invece di cedere ai ricatti di Salvini e della Lega. Si apre al confronto, perché siamo davanti a un testo che – se approvato in questa forma – spaccherà irreversibilmente in due il Paese, creando cittadini di serie A e di serie B, privando molti di essi dei diritti fondamentali”.