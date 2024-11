Ue: Borchia (Lega), ‘su audizioni spettacolo penoso maggioranza’

Bruxelles, 13 nov. (Adnkronos) – “In questi giorni abbiamo assistito all’ennesimo spettacolo penoso da parte della maggioranza che da anni mal governa l’Europa, culminato con il rinvio delle decisioni sui vicepresidenti commissari designati. Completamente incapace di imparare la lezione dagli errori del passato e di leggere i segnali degli elettori, questa maggioranza sempre più improbabile e bizzarra dimostra arroganza, zero rispetto delle regole, bulimia di potere e totale disinteresse per il futuro dell’Ue”. Così Paolo Borchia, capo delegazione Lega al Parlamento europeo.

“Le audizioni – incalza il leghista – sono state mortificate, non ci sono giudizi di merito sulle non risposte date da molti commissari designati, è tutto legato a equilibrismi tra i grandi gruppi, squallidi giochi di potere e spartizione di poltrone. Ed emerge una Commissione di qualità ancor più modesta rispetto a quella precedente, non proprio indimenticabile. È questo il messaggio che vogliono mandare ai cittadini europei?”.