Depistaggio Borsellino: difesa poliziotti Zerilli e Tedesco chiede non luogo a procedere

Caltanissetta, 13 nov. (Adnkronos) – Il non luogo a procedere per i poliziotti Maurizio Zerilli e Angelo Tedesco, due dei quattro poliziotti accusati di depistaggio sulle indagini sulla strage di Via D’Amelio, al termine della discussione davanti al gup di Caltanissetta David Salvucci, che dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm Maurizio Bonaccorso nella scorsa udienza. Il non luogo a procedere è stato chiesto “perché il fatto non sussiste”. E aggiunge “Chiedo che si proceda in via subordinata alla riqualificazione della condotta” in falsa testimonianza.