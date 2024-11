Università, Sala: “L’offerta formativa della Bicocca rafforza la reputazione di Milano”

Milano, 12 nov. – (Adnkronos) – “Oggi l’Ateneo conta 40 mila iscritti e registra un costante aumento delle immatricolazioni anche internazionali. La crescita del numero di nuovi studenti è un buon segnale. Vuol dire che la nostra offerta formativa è di valore e contribuisce a rafforzare la reputazione della Bicocca e anche quella di Milano”. Così Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in occasione della cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025, questa mattina all’università Milano Bicocca.

Il sindaco di Milano ha poi puntato l’attenzione sui passi avanti da fare: “Una metropoli internazionale come Milano non può limitarsi ad attrarre talenti, bisogna impegnarsi a farli crescere e a trattenerli. È difficile farlo se gli studenti fuorisede faticano così tanto a trovare alloggi a costi accessibili. Dobbiamo ampliare l’offerta dei posti letto. È qualcosa che ormai ci deve vedere lavorare insieme. Ne abbiamo poco più di 10 mila, a fronte di 70 mila studenti che vengono da fuori Milano. Abbiamo avviato come amministrazione un tavolo di lavoro in maniera da trovare soluzioni per promuovere nuove residenze universitarie, dall’altra per facilitare iniziative che vertano su questa in questa direzione”.

Nello stesso giorno, l’Ateneo celebra anche l’inaugurazione della rinnovata Piazza della Scienza: “Questa zona aveva bisogno di una centralità e l’università Bicocca è riuscita a dargliela favorendo il processo di trasformazione di questo quartiere. Come sindaco di Milano – conclude – sono felice di essere qui questa mattina e tutti noi siamo grati all’ateneo perché ci fa respirare un reale clima di innovazione, apertura e condivisione”.