Mo: Herzog incontra Biden, ‘sei stato un amico incredibile di Israele’

Washington, 12 nov. (Adnkronos) – “Sono qui a nome del popolo di Israele e dello Stato di Israele per dirti, signor Presidente, grazie mille. Come diciamo in ebraico, ‘Todah Rabah'”. Lo ha detto davanti ai giornalisti il presidente israeliano Isaac Herzog a Joe Biden prima dell’incontro con il presidente degli Stati Uniti nello Studio Ovale. “Sei stato un amico incredibile di Israele e del popolo ebraico per decenni e non dimenticheremo mai, mai nella storia, come ti sei schierato al nostro fianco nel nostro momento più buio, che è diventato il nostro momento migliore, come sei venuto in Israele pochi giorni dopo il barbaro attacco del 7 ottobre, come ci hai aiutato e sostenuto con parole e azioni”, afferma Herzog, aggiungendo che ciò ha consolidato la “grande eredità” del presidente degli Stati Uniti.

Herzog ha portato un regalo a Biden: un reperto archeologico rinvenuto ai piedi del Monte del Tempio su cui è inciso il nome “Giuseppe”, in riferimento alla figura biblica. “Nella Bibbia, si dice che Giuseppe rafforzerà Israele. E chiaramente, signor Presidente, lei lo ha fatto”, ha detto Herzog. Da parte sua, Biden ha ringraziato Herzog per le sue parole, aggiungendo che avrebbe voluto che suo padre, un “giusto cristiano” che pensava che gli Alleati avrebbero dovuto agire più rapidamente contro i nazisti durante la Seconda guerra mondiale, fosse stato lì ad ascoltare le lodi del presidente israeliano.

Biden ha ribadito la sua convinzione che “non è necessario essere ebreo per essere sionista”. “Lei è chiaramente un sionista, signor Presidente”, ha risposto Herzog. “Dio ti ama”, ha detto ancora Biden sorridente mentre stringendo la mano a Herzog: “Grazie per essere qui”.