Un colpo fin troppo audace quello tentato da ignoti malviventi presso il tabacchino in viale Delcogliano, con notevoli fattori rischio per gli stessi vista la contiguità con il nosocomio caratterizzato dalla presenza continua di persone in attività lavoro ospedaliero e pronti dunque a dare l’allarme, compresi quelli del servizio vigilanza: fattori rischio amplificati dal fatto che i delinquenti una volta penetrati nel negozio loro bersaglio non sono riusciti a disattivare il sistema di allarme, come invece fatto in altre occasioni; a quel punto, vista la possibile presenza di forze dell’ordine nelle vicinanze, altro non hanno potuto fare che darsi precipitosamente alla fuga senza asportare nulla.

