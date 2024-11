Salute, Paolillo (Merck Italia): “Da più di 30 anni su ricerca per sclerosi multipla”

Roma, 11 nov. (Adnkronos Salute) – “Da oltre trent’anni Merck è impegnata nella ricerca in ambito sclerosi multipla, con il bisogno e il desiderio di sviluppare farmaci sempre più efficaci e sicuri per i pazienti. Oltre a questo, nel corso degli ultimi anni, è sorta l’esigenza di creare delle soluzioni tecnologiche innovative che possano aiutare i medici a comprendere quotidianamente l’evoluzione della malattia dei propri pazienti”. Lo ha detto Andrea Paolillo, medical director di Merck Italia, intervenendo in occasione del 54° Congresso della Società italiana di neurologia (Sin), in svolgimento a Roma fino al 12 novembre.

Nel corso dell’evento è stato consegnato il Premio innovazione digitale e tecnologica di Merck, che è giunto alla sesta edizione e ha l’obiettivo di “trovare progetti che possano risolvere la problematica di monitorare i pazienti costantemente – spiega Paolillo – Sappiamo che la malattia con la sclerosi multipla evolve con i cosiddetti sintomi silenziosi che, in realtà, molto spesso, non vengono colti dal clinico e” per i quali “non vi è la tecnologia adeguata per poterli monitorare. Grazie all’innovazione tecnologica digitale e all’intelligenza artificiale – conclude – oggi riusciamo a fornire al clinico informazioni che possono avere” un quadro “immediato di quello che è lo stato di evoluzione della malattia di un paziente”.