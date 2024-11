Milano, 11 nov. (Adnkronos) – E’ prevista il prossimo 25 novembre, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la sentenza per l’omicidio di Giulia Tramontano uccisa con 37 coltellate dall’ex compagno Alessandro Impagnatiello. Per l’imputato l’accusa ha chiesto la condanna all’ergastolo e l’isolamento diurno per 18 mesi, mentre la difesa ha chiesto il minimo della pena prevista in questi casi.