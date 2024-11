Mo: Tajani, ‘soddisfatto per ‘Food for Gaza’, non per situazione a Gaza’

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Sono soddisfatto per come il progetto Food for Gaza sta andando, non sono soddisfatto per quella che è la situazione a Gaza, però ieri sera hanno parlato anche con la signora McCain che guida il World Food Program, la struttura delle Nazioni Unite che noi utilizziamo per portare i beni alimentari. Partiranno 15 tir da Genova, poi si fermeranno a Ravenna e da Ravenna andranno in Israele, ma credo che in anticipo manderemo altro materiale per via aerea, così come abbiamo fatto con la prima tornata”. Lo ha detto alla Farnesina il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, aggiungendo che sarà inviato anche “materiale sanitario, grazie al lavoro della Croce Rossa. Devo dire che questo progetto funziona perché ha il sostegno contemporaneo sia dell’Autorità nazionale palestinese sia degli israeliani e ci avvaliamo della collaborazione del Regno di Giordania”.