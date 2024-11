Manovra: Sarracino, ‘mozione unitaria opposizioni contro tagli sanità aree interne’

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “L’accanimento di questo governo nei confronti dei territori più deboli e’ francamente incomprensibile. Con questa legge di bilancio si taglia la sanità pubblica, costringendo migliaia di persone ad emigrare o a rinunciare alle cure mediche. Si tagliano risorse ai comuni e alle regioni, pregiudicandone i servizi, si tagliano risorse al sud come certificato anche ieri da Svimez. Per il Pd invece, la crescita e lo sviluppo del Paese deve partire proprio da quelle aree fortemente svantaggiate in cui i divari e le disuguaglianze hanno raggiunto livelli non più eticamente accettabili. Anche per questo oggi discutiamo in Parlamento una mozione unitaria di tutte le opposizioni con cui chiediamo al Governo di impegnarsi con atti concreti per il sostegno e lo sviluppo delle aree interne a proprio a partire dalla salute e dai servizi alla persona”. Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.