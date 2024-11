Lorenzin: “Con programma Brain Health prevenzione demenze, Alzheimer e Parkinson”

(Adnkronos) – “Oggi parliamo spesso di prevenzione e di salute, ma senza la nostra mente siamo molto poco e oggi il cervello è al centro non solo di una serie di scoperte scientifiche, ma anche di una serie di criticità, sollecitazioni, nuove malattie, invecchiamento. E ‘Brain Health’ è un programma ad ampio raggio per prevenire l’insorgenza delle demenze, dell’Alzheimer, del Parkinson, ma anche un progetto per trovare nuove possibilità di cura e di trattamento per le malattie che affliggono la mente”. Lo ha detto la senatrice Pd Beatrice Lorenzin, intervendo oggi al 54esimo Congresso nazionale della Società italiana di Neurologia (Sin) a Roma.

“Brain Health con One Health è un progetto particolarmente attento all’evoluzione della medicina e le sue trasformazioni: pensiamo all’impatto che i nuovi media hanno sul cervello. Come Intergruppo parlamentare per le Neuroscienze e Alzheimer, a cui aderiscono più di 100 parlamentari, abbiamo ottenuto lo scorso anno il rifinanziamento del Fondo per l’Alzheimer, non tra poche difficoltà – ha ricordato Lorenzin – Inoltre, ci siamo occupati moltissimo di malattie rare, tra cui della sclerosi multipla, ma la nostra intenzione è quella di seguire voi neurologi nel vostro lavoro e di farci aiutare nell’indirizzare in un momento così complesso le risorse, ma anche le scelte importanti che si possono fare nel Ssn per la salvaguardia della salute dei nostri cittadini di ogni età e in ogni condizione”.