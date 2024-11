E. Romagna: Meloni, ‘su ristori no a beghe partito, chi cerca vantaggio politico non ci avrà’

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Per evidenti ragioni non tirerò fuori una calcolatrice, non serve per dimostrare come, nella storia d’Italia, nessun governo abbia mai messo sulla sanità tante risorse come questo governo. È un fatto perché la matematica non è un’opinione”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla manifestazione promossa a Bologna dal centrodestra a sostegno della candidata governatrice per l’Emilia Romagna Elena Ugolini.

“Nel 2025 sul Fondo sanitario ci saranno 136,5 mld di euro, ed è la cifra più alta di sempre. È una cifra di 10,5 miliardi più alta di quando ci siamo insediati. Significa anche un aumento significativo in spesa pro-capite, cioè quanto spende la sanità per ogni cittadino. Nel 2019, ultimo anno prima del Covid, si spendeva per ogni cittadino 1.919 euro, nel 2025 si spenderanno 2.317 euro. Sono quasi quattrocento euro in più. Il resto sono semplicemente chiacchiere”.