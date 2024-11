E. Romagna: malore in sala kermesse, Tajani scherza ‘si è addormentata per noia’

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – Un piccolo malore per una signora al Savoia Hotel Regency, tra il pubblico accorso per assistere alla chiusura della campagna elettorale per Elena Ugolini governatrice dell’Emilia Romagna con i leader del centrodestra, tranne Giorgia Meloni presente ma in videocollegamento. Antonio Tajani, che sta intervenendo dal palco, ‘chiama’ un medico in soccorso tra i presenti, ma la signora si riprende subito. Così il vicepremier e ministro azzurro scherza: “si è addormentata ché ero troppo noioso. Tutto a posto?”, chiede poi. E alla signora che risponde affermativo risponde con un’altra battuta: “ok, diranno anche che sono un guaritore”.