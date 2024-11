Bologna: Meloni, ‘clima surriscaldato perché hanno paura perdere potere’

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “L’Emilia Romagna è una delle ultime roccaforti rimaste e non vi deve stupire come il clima si sia surriscaldato nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, nelle ultime ore. Loro lo fanno sempre quando hanno paura di perdere il potere. La sinistra governa questa nazione da cinquantaquattro anni. Per capirci dal quando il presidente degli Stati Uniti era Nixon, c’era ancora l’Unione Sovietica, a guidare la Cina c’era Mao Tse Tung e al posto dell’Unione Europea c’era ancora la comunità economica europea e i Beatles uscivano con Let it be. E poi uno si chiede perché la sinistra usi ancora gli slogan degli anni ’70…”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla manifestazione promossa a Bologna dal centrodestra a sostegno della candidata governatrice per l’Emilia Romagna Elena Ugolini.

“Allora si può scegliere di rimanere congelati o si può scegliere di scoprire cosa si ci sia dopo, diciamo così l’era glaciale. Di scoprire cosa sarebbe questa regione con una presidente alla quale non interessa quale tessera abbiate in tasca e che vuole solo liberare le tante, troppe potenzialità inespresse di questa ragione straordinaria. Il programma di Elena e del centrodestra alla fine si riassume soprattutto in una parola: fare, fare come sanno fare gli emiliani romagnoli. Fare come fanno tutti i giorni in silenzio gli imprenditori e le aziende di questo territorio. Fare come fanno tutti i lavoratori anche nei momenti più difficili, come il terremoto del 2012 o l’alluvione del 2023. Quando hanno saputo reagire, rialzarsi… e guardate mi fa sorridere sentire qualcuno da sinistra che si assume i meriti di questa capacità, di queste ripartenze. I meriti sono delle donne e degli uomini che operano, lavorano, vivono questo territorio e che non hanno mai smesso di fare la propria parte e la differenza tra noi e loro e che noi non pensiamo di doverci prendere meriti che sono loro. Noi vogliamo solamente metterli nella condizione di fare quello che sanno fare nel migliore dei modi”.