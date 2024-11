Alla fine, nonostante il ko di Picerno, il Benevento ha limitato i danni. Almeno per il momento, visto che stasera toccherà al Cerignola scendere in campo con la prospettiva di mettersi a una sola lunghezza dalla Strega. In ogni caso, lo 0-0 dell’Avellino a Potenza e la sconfitta del Giugliano a Messina, uniti al pari del Monopoli a Caserta, hanno permesso alla truppa giallorossa di mandare in archivio questo turno con un margine sulla concorrenza che resta rassicurante. Ed è anche per questo che ha permesso al Benevento di non uscire ridimensionato dalla quattordicesima giornata di campionato. Certo, la sconfitta deve indurre riflessioni profonde, perché è la terza rimediata in sette gare giocate in trasferta, ma soprattutto perché la prestazione offerta dalla Strega al ‘Curcio’ ha lasciato a desiderare, sia prima dello svantaggio che dopo, quando è mancata la reazione.

