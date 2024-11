Dopo le flessioni contenute dei mesi precedenti, il mercato auto del beneventano si palesa in netta controtendenza rispetto la tendenza ribassista nazionale per le vendite auto nuove: a ottobre del 2024 numeri in netto incremento rispetto l’anno precedente, con 282 vetture neoimmatricolate nel Sannio il mese scorso contro le 253 dello stesso mese di un anno fa. Un dato incremento che riguarda anche il mercato delle vetture di seconda mano con 1.455 veicoli oggetto di passaggio proprietà e le rottamazioni veicoli vecchi in incremento 511 a ottobre 2024 contro le 346 di ottobre 2023.

