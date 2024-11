Prove di approccio tra Mastella e Rubano. Risultati? Zero. Almeno per ora, il gelo resta e sarà difficile che possa sciogliersi. Il deputato di Puglianello è apparso refrattario a qualsiasi tentativo, non diciamo di riconciliazione, ma non disponibile neppure a ristabilire rapporti normali. Più di uno gli sketch registratisi ieri mattina, in occasione dell’inaugurazione della sede dell’ordine degli ingegneri.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia