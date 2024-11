Una sconfitta che non toglie certezze al Benevento. Ne è sicuro Gaetano Auteri, a giudizio del quale la sua Strega non ha demeritato al cospetto del Picerno. Il tecnico giallorosso ha giudicato molto buona la prestazione della sua squadra, nonostante le pochissime occasioni da gol create dalla truppa sannita in 90 minuti: alla fine, se ne sono contate probabilmente due di nitide.

