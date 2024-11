Trasporti: Magi (+Eu), ‘altra giornata passione, Salvini si travesta da ministro non da Trump’

Roma, 9 nov (Adnkronos) – “Sono appena arrivato a Bologna con 60 minuti di ritardo su un viaggio che sarebbe dovuto essere di due ore. E il ministro Salvini continua a mascherarsi da Donald Trump. Farebbe bene a togliersi quel vestito e a mettere quello da ministro dei trasporti o magari la cravatta rossa da capotreno per capire le giornate di passione dei cittadini, dei viaggiatori, dei lavoratori, dei turisti che prendono l’alta velocità”. Lo dice il segretario di +Europa Riccardo Magi in un video sui suoi canali social dalla Stazione di Bologna.

“Oggi addirittura è stata deviata la tratta dell’alta velocità da Roma a Firenze sulla vecchia tratta per dei lavori ma i costi dei biglietti restano gli stessi. Salvini che fa?”, aggiunge Magi.

