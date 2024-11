Trasporti: Furfaro (Pd), ‘a ottobre 80% dei treni in ritardo, Salvini ancora al suo posto?’

Roma, 9 nov (Adnkronos) – “A ottobre, su 7931 treni veloci, sapete quanti sono stati quelli puntuali? Appena 1772. Significa che circa l’80% è arrivato in ritardo. Con tutto quello che ne consegue per studenti, lavoratori, turisti”. Lo scrive sui social Marco Furfaro, del Pd.

“In un mese, a ottobre, Trenitalia ha accumulato ritardi di due mesi e mezzo. E solo considerando, appunto, i treni veloci. Esiste un altro Paese al mondo in cui, con 8 treni su 10 in ritardo, il Ministro dei Trasporti sia ancora al suo posto?”, aggiunge il deputato del Pd.