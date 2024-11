Agenti della Polizia di Stato di Benevento hanno arrestato un 48enne pregiudicato di Avellino, per tentata truffa aggravata in danno di due anziani. L’arresto scaturisce da una pregressa attività investigativa con l’ausilio della locale Sala Operativa, la quale ha segnalato la presenza nel territorio del Capoluogo di un’autovettura sospetta per precedenti truffe.

