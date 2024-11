Se la trincea del Pronto Soccorso dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’ ha tenuto tra agosto e settembre, quanto meno presso il presidio di Benevento, si è rivelato decisivo il contributo di sei medici specializzandi di emergenza urgenza, assunti a tempo determinato in regime di contratto collaborazione coordinata continuativa (altra storia, completamente diversa sotto ogni evidenza, quella del reparto di emergenza del ‘Sant’Alfonso’ a Sant’Agata de’ Goti).

Parliamo di camici bianchi che sul piano della programmazione hanno operato per i ‘codici minori’, quelli di minore complessità e con pazienti non a rischio vita.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia