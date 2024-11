Mattarella: ‘rafforzare consessi multilaterali a partire da Onu’

Pechino, 9 nov. (Adnkronos) – “Senza dialogo e collaborazione sarebbe inconcepibile affrontare i costi sociali, economici a ambientali delle sfide che l’umanità si trova a fronteggiare. Per far questo occorrono regole condivise, poste in essere e non rinviate di vertice in vertice. Il multilateralismo, nucleo primigenio di una governance globale che metta al centro i bisogni e le aspirazioni dei popoli è lo strumento”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua lectio magistralis all’Università di Beida a Pechino.

“In un mondo sempre più interconnesso, il nostro comune impegno -ha esortato il Capo dello Stato- deve essere quello di rafforzare i consessi multilaterali, a cominciare dalle Nazioni unite, affinchè possano efficacemente ridurre le tensioni, comporre le controversie, monitorare la proliferazione degli armamenti, per indicare soltanto alcune delle grandi questioni del nostro tempo”.