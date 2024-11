Vincere per dare continuità alla reazione contro la Turris, affidando un altro segnale al proprio percorso e allo sguardo delle inseguitrici. Consapevolezze, qualità e voglia di crescere ancora, tutto in scena al “Curcio” contro un Picerno nel cuore della sua crisi più profonda.

Il Benevento di Auteri cerca un nuovo strappo in classifica dopo i tre punti preziosi conquistati una settimana fa, al “Vigorito”. Un risultato che ha permesso ai giallorossi di ritagliarsi ancor più spazio alle proprie spalle, lasciando le altre a distanza di sicurezza e con la necessità di rispondere a tono al passo giallorosso. La Strega al “Curcio” scenderà in campo prima di Avellino, Giugliano e Cerignola, tutte in campo tra domani e lunedì.

