Usa: Youtrend, ‘38% italiani preoccupato da secondo mandato Trump’

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – Il 38% degli italiani è preoccupato dal nuovo mandato di Donald Trump alla guida degli Stati Uniti, secondo un sondaggio svolto da Youtrend per Sky TG24 alla vigilia delle elezioni americane, in cui si chiedeva la reazione a un’eventuale vittoria del candidato repubblicano.

Il secondo sentimento più comune è l’indifferenza (29%), seguita dalla delusione (13%). Più lontane le emozioni positive, come la soddisfazione (12%) e l’euforia (solo 2%). D’altronde il medesimo sondaggio indicava che solo un italiano su cinque avrebbe votato per Trump.

Secondo lo stesso studio, per gli italiani la priorità di Trump a livello internazionale dovrebbe essere quella di favorire la stabilità in Medio Oriente (39%). Seguono il rafforzamento dei rapporti con l’Ue (16%), il contrasto all’influenza della Cina (10%) e l’intensificazione delle relazioni commerciali con l’Italia (9%).