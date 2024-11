Schillaci, aumento costo sigarette per finanziare Ssn? “Ci rifletteremo”

Roma, 8 nov. (Adnkronos Salute) – La proposta degli oncologi di aumentare il prezzo dei pacchetti delle sigarette di 5 euro ciascuno, per promuovere la prevenzione soprattutto tra i più giovani e dare più risorse al Servizio sanitario nazionale, “è un’idea con la quale adesso faremo una riflessione insieme. Vedremo. Io credo che il sistema sanitario nazionale vada finanziato. Poi, come dico sempre, oltre a essere finanziato, i soldi del Fondo sanitario nazionale devono essere spesi bene, soprattutto per i malati e per i cittadini, in un momento in cui l’oncologia ha tanti nuovi prodotti che per fortuna riescono a guarire malattie che fino a poco tempo fa erano giudicate inguaribili. Quindi bisogna far sì che tutti i cittadini italiani abbiano a disposizione nuove molecole, nuove terapie, anche e soprattutto per sconfiggere il cancro”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dell’apertura del 26esimo Congresso nazionale dell’Associazione italiana oncologia medica (Aiom) a Roma.