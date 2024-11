Migranti: Renzi, ‘magistratura esonda? No, è propaganda Meloni che è insopportabile’

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “La vicenda del centro migranti in Albania la vorrei affrontare dal punto di vista dei numeri e dell’assoluta inutilità tecnica. E’ una vergogna che non si basa su ragioni giudiziarie ma di buonsenso. Stiamo mandano avanti e indietro navi dall’Albania una volta per 16 migranti, una volta per 8 e teniamo lì 400 poliziotti”. Così Matteo Renzi al Salone della Giustizia.

“Vorrei dire, amici della destra, gente che votate per Meloni o Salvini: quei 400 poliziotti li volete nel resort in Albania o in stazione a Milano o a Torpiognattara? Non è la magistratura che esonda, c’è semplicemente un contrasto di leggi e quella europea è molto chiara. Non è la magistratura che esonda, è il propagandismo di Meloni che sta diventando insopportabile”.