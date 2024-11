La partenza o, meglio, la ripartenza è stata più che soddisfacente. Per gli ambulanti e per gli avventori. La prima giornata del mercato periodico in via Delcogliano ha funzionato è andata al di là delle aspettative. Di gente ne è arrivata parecchia, nessuno ha incontrato eccessivi problemi nel reperire un parcheggio, soprattutto coloro che hanno fatto acquisti nelle prime ore, quando ancora non c’è l’affollamento dei parenti e dei visitatori dei pazienti dell’ospedale Rummo, visto che l’orario delle visite scatta dopo mezzogiorno. Pompeo Marinazzo, uno dei rappresentanti dei mercatali, interpretando il pensiero dei 28 ambulanti e dei 4 spuntisti, parla addirittura di “risultato inatteso”.

