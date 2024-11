Furto banche dati: Sisler (Fdi), ‘Pazzali faccia un passo indietro e non di lato’

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Apprendo dal Corriere della Sera che Enrico Pazzali avrebbe inserito nel sistema di dossieraggio il nome del Presidente del Senato e dei suoi figli per fare un test. Risulta difficile credere che per fare una prova si tiri in ballo la seconda carica dello Stato, quando sarebbe stato meglio farlo utilizzando i nomi delle proprie sorelle o di altri affini. Per quanto riguarda la situazione del Presidente della Fiera Milano, ritengo assolutamente necessario un passo indietro e non di lato. Essendo Pazzali un bravo manager, dovrebbe sapere che quando le posizioni personali risultano dannose, e in questo caso si tratta della Fondazione Fiera Milano, bisogna anteporre sempre l’interesse dell’azienda al proprio”. È quanto dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler.