La soglia di sbarramento è stata fissata, l’ineleggibilità dei sindaci pure, persino la sospensione per i consiglieri che dovessero essere nominati assessori, manca soltanto l’incremento del seggio in più per il Sannio. Ma, nelle modifiche proposte dal capogruppo Pd Mario Casillo, l’aumento dei seggi consiliari non era previsto. Né poteva esserlo.

La decisione può scaturire, infatti, dalla conferenza delle assemblee legislative. “Se non c’è la modifica della legge dello Stato non sarà possibile riconoscere il terzo eletto al Sannio – spiega Gennaro Oliviero, presidente del consiglio regionale della Campania – . Vedremo se la conferenza dei presidenti dei consigli regionali farà qualche passo in avanti, ma al momento non c’è nulla. A dicembre, probabilmente, la situazione sarà più chiara”.

