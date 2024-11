“Le notizie pubblicate ci consegnano un dato preciso: nessun medico arriverà al Presidio ospedaliero Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

Nonostante sia stato espletato il concorso, a seguito del quale doveva essere individuato il personale medico necessario a garantire il pieno funzionamento del Pronto Soccorso, non ci sono medici per Sant’Agata de’ Goti. Non ci sono oggi e non ci saranno a Marzo 2025”. Così nota del Movimento civico per l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti.

