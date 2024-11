Governo: Mantovano, ‘Meloni ha una brutta influenza’

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Sostituisco la presidente del Consiglio che purtroppo ha una brutta influenza. Mi rendo conto che non è la stessa cosa ma nella vita ogni tanto bisogna accontentarsi…”. Così, con una battuta, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, è intervenuto all’Evento ministeriale inaugurale del Gruppo Mondiale per l’Energia da Fusione, alla Farnesina, prima di leggere l’intervento che avrebbe dovuto tenere la premier Giorgia Meloni, a casa per un malanno.