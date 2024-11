Daily Crown: William elogia Kate, ‘straordinaria nell’affrontare la malattia’

Città del Capo, 6 nov. (Adnkronos) – La principessa del Galles sta “davvero bene” ed è stata “straordinaria quest’anno” nell’affrontare la malattia. Lo ha detto il principe William in un’intervista televisiva, prima di presentare il suo premio ambientale ‘Earthshot’ a Città del Capo, in Sudafrica, dove non è presente la moglie, in convalescenza dopo le cure per il cancro e che assisterà alla cerimonia a casa sua, a Windsor. Ma Catherine “mi farà il tifo”, ha detto, aggiungendo di sapere che “sarà davvero ansiosa di vedere che stasera sarà un successo”.

Il principe William ha parlato all’interno del Super Dome di Città del Capo, costruito per la cerimonia di premiazione di questa sera e che dopo l’evento verrà smontato e riutilizzato altrove. Assegnato per la prima volta nel 2021, il premio sostiene progetti sostenibili ed ecologici provenienti da tutto il mondo: cinque vincitori riceveranno 1 milione di sterline (circa 1 milione e 200mila euro) ciascuno.

L’evento di quest’anno pone l’accento sulle idee provenienti dall’Africa, con oltre 400 progetti candidati e altri 350 collegati al continente. Il principe di Galles ha parlato della sua affinità con l’Africa, dove ha trascorso del tempo durante il suo anno sabbatico prima dell’università, facendo volontariato in progetti di conservazione della fauna selvatica in Kenya, Botswana e Tanzania.

“Amo questo continente. Ho trascorso molti anni esplorandolo e sono davvero emozionato per l’accoglienza, l’esuberanza e l’energia che ci saranno in questa sala stasera”, ha detto William. Il premio vuole portare speranza e innovazione nelle sfide ambientali più difficili. “Tutti vogliono un po’ di speranza e di ottimismo e Earthshot porta con sé un ottimismo urgente”, ha aggiunto.