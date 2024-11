Mo: scoppiano proteste in località del nord di Israele dopo licenziamento Gallant

Tel Aviv, 5 nov. (Adnkronos) – Sono in corso proteste, a seguito del licenziamento del ministro della Difesa Yoav Gallant, in diverse località del nord di Israele, dove non si verificavano manifestazioni da oltre un mese a causa degli incendi provenienti dal Libano. Per la prima volta in più di un mese, si stanno verificando proteste in diverse città nel nord di Israele, dove sono in vigore le linee guida dell’Home Front Command che proibiscono assembramenti di più di mille persone a causa del fuoco proveniente dal Libano.

I luoghi delle proteste includono la città di Haifa e i suoi sobborghi e le città di Nahariya, Carmiel e Rosh Pina. Centinaia di persone stanno protestando anche all’incrocio di Karkur e allo svincolo di Zichron Ya’akov, nonché a Cesarea.