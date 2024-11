Mo: Lapid, ‘rimozione Gallant in piena guerra è atto di follia’

Tel Aviv, 5 nov. (Adnkronos) – Il leader dell’opposizione israeliano Yair Lapid ha definito la rimozione dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant nel bel mezzo della guerra “un atto di follia”, affermando su X che “Netanyahu sta tradendo i soldati della sicurezza israeliana e delle Idf per una vergognosa sopravvivenza politica”.

“Il governo di destra privilegia gli evasori della leva rispetto a coloro che la servono”, ha affermato Lapid, invitando i sostenitori del suo partito Yesh Atid “e tutti i patrioti sionisti a scendere in piazza stasera per protestare”.