Mo: Herzog, ‘no a sconvolgimenti politici, prevalga senso responsabilità’

Tel Aviv, 5 nov. (Adnkronos) – Il presidente israeliano Isaac Herzog ha messo in guardia contro qualsiasi sconvolgimento politico, mentre il paese combatte guerre su più fronti, dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa.

“L’ultima cosa di cui lo Stato di Israele ha bisogno in questo momento è uno sconvolgimento e una rottura nel mezzo della guerra. La sicurezza dello Stato di Israele deve essere al di sopra di ogni considerazione”, ha affermato Herzog, aggiungendo che “il ruolo della leadership è quello di agire con grande responsabilità in questo momento”.