Ancora sangue sulle strade sannite. Stavolta il luogo della tragedia è la provinciale 105 tra Santa Croce del Sannio e Morcone. Ieri pomeriggio, per cause ancora in corso di accertamento il tragico impatto tra un auto ed un trattore. A perdere la vita Michele Zeoli, 67 enne di Santa Croce del Sannio. L’uomo, che viaggiava su una Fiat Doblò, si trovava in territorio di Morcone, diretto al frantoio, quando ha violentemente tamponato il rimorchio di un mezzo agricolo che trasportava cassette di olive. L’auto del malcapitato si è letteralmente incastrata sotto il carrello agricolo.

