Tocco Caudio si prepara a intraprendere un progetto ambizioso e necessario per la sicurezza dei suoi cittadini. Il governo comunale, guidato dal sindaco Gennaro Caporaso, ha recentemente approvato il quadro economico del progetto esecutivo per i lavori di adeguamento sismico della casa comunale, situata in piazza Municipio. Questo intervento, che comporterà la demolizione e ricostruzione dell’attuale struttura, rappresenta un passo fondamentale verso la protezione e il rafforzamento delle infrastrutture pubbliche del comune.

